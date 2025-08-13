El Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja, multado por un 'correbou' que acabó en un canal

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La Generalitat ha sancionado con 600 euros el Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja (Montsià) por la celebración de un correbou en que el buey, que tenía los cuernos atados con una cuerda, «fue guiado intencionadamente» a un canal de agua durante la fiesta mayor del municipio, en julio del 2024.

La Asociación contra la Tortura y el Maltrato Animal (ACTYMA), que denunció los hechos, asegura este miércoles en un comunicado que ha recibido una notificación del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat en que informa de que se ha resuelto el expediente sancionador instruido contra el Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja.

ACTYMA denunció la celebración de un toro con cuerda atado por los cuernos con una cuerda y guiado intencionadamente al canal, cuando «la ley 34/2010, de 1 de octubre, de regulación de las fiestas tradicionales con toros, considera infracción conducir el toro de cuerda al canal, saliendo del recorrido de la calle».

Según la asociación animalista, «en ningún caso se puede variar el recorrido prefijado, si no es por una causa justificada», y no sirve el argumento de «introducir el toro en el canal para refrescarlo, ya que si este daba indicios de agotamiento era necesario retirar el animal tal como especifica el artículo 9 de la mencionada ley».