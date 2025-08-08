Quema un coche en medio de un campo de naranjos en Alcanar

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Una dotación de Bombers de la Generalitat ha trabajado esta madrugada en un incendio de vehículo en Alcanar. Los hechos han pasado a las 01.45 horas en la zona del camino del Pou de la Verge.

Según explica el cuerpo de emergencias, allí ha quemado un coche que se encontraba estacionado en medio de un campo de naranjos. Como consecuencia de la intensidad de la llama alguno de los árboles frutales también ha quedado afectado. Ninguna persona ha resultado herida durante el fuego.