Detienen a un hombre en Amposta por sustraer maquinaria agrícola

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Comisaría de Amposta detuvieron ayer a un hombre de 20 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza y un delito de hurto.

Los hechos se remontan al pasado 25 de julio cuando los agentes localizaron un almacén ubicado en Amposta donde se depositaban varios objetos presuntamente sustraídos.

Los policías intervinieron estos objetos tratándose principalmente de maquinaria agrícola y de jardinería que restaban a la espera de ser vendidos en el mercado negro.

Entre estos aparatos se encontraban motocultores, máquinas de cortar césped, un transpalet, una maquina de soldadura eléctrica, una bomba de agua, una sierra de mesa, un soplador y un maletín de herramientas entre otros objetos. También se localizó un surtidor de cerveza que había sido hurtado días antes de un establecimiento de restauración de la misma localidad.

Las indagaciones policiales permitieron localizar y detener ayer al responsable de estos hechos delictivos, tratándose de un joven de 20 años.

Un motocultor que había sido sustraído en un robo con fuerza ocurrido el pasado 12 de junio fue reconocido y devuelto a su legítimo propietario. Se continúan las gestiones policiales para localizar a los propietarios del resto de objetos recuperados.

El detenido pasará mañana a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Amposta.