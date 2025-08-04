Seis kilómetros de retenciones en la AP-7 de Amposta por el incendio de un vehículo

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

La AP-7 cuenta con 6,3 kilómetros de retenciones a su paso por Amposta por el incendio de un turismo. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 11.54 horas y se han desplazado con 3 dotaciones terrestres hasta el punto kilométrico 325 en dirección Castellón.

Los bomberos han extinguido el incendio del turismo que ha quemado completamente. Ninguno de los ocupantes ha resultado herido. El incendio no ha afectado vegetación del arcén de la autopista.

La vía se encuentra circulación densa entre los puntos kilométricos 326,30 - 320 en dirección Valencia, ya que hay un carril cerrado.