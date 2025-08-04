Diari Més

Encuentran un cadáver flotando en el canal de Amposta

Los hechos han pasado a primera hora de la mañana en una de las salidas del municipio

Imagen de un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Shaila Cid

El cuerpo de una persona flotando en el canal de Amposta ha sido localizada a primera hora de la mañana del lunes. El 112 ha recibido un aviso a las 08.30 horas y se han desplazado Bombers de la Generalitat y Mossos d'Esquadra hasta la salida del municipio, a la altura de la gasolinera.

Según han confirmado Mossos d'Esquadra se trataría se un suicidio. El cadáver correspondía a un hombre de edad avanzada. Finalmente, los bomberos no han hecho ningún servicio, ya que la policía autonómica ha asumido el caso.

