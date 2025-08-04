Encuentran un cadáver flotando en el canal de Amposta

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El cuerpo de una persona flotando en el canal de Amposta ha sido localizada a primera hora de la mañana del lunes. El 112 ha recibido un aviso a las 08.30 horas y se han desplazado Bombers de la Generalitat y Mossos d'Esquadra hasta la salida del municipio, a la altura de la gasolinera.

Según han confirmado Mossos d'Esquadra se trataría se un suicidio. El cadáver correspondía a un hombre de edad avanzada. Finalmente, los bomberos no han hecho ningún servicio, ya que la policía autonómica ha asumido el caso.