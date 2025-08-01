El pleno de la Diputació aprueba definitivamente el proyecto de mejora de la carretera de Poble Nou

Imagen de archivo de la marcha lenta para denunciar el retraso de la tramitación del proyecto ejecutivo por mejorar la carretera de Poble Nou del Delta.ACN

El Pleno de la Diputació de Tarragona ha aprobado definitivamente el proyecto de acondicionamiento de la carretera T-2021, entre la Ràpita y Poble Nou del Delta, conocida también como la #carreteradelavergonya. Según el comunicado del ente, la aprobación definitiva permitirá trabajar ya en las expropiaciones y la licitación del proyecto, con un presupuesto total de 13,5 millones de euros.

El ente provincial prevé poder iniciar las obras, que se alargarán unos dos años, dentro de este año. La vía pasará a formar parte de la red local de carreteras de la Diputació una vez empiece la actuación. El proyecto tiene que mejorar la seguridad de la carretera en un tramo de 10 kilómetros de muy escasa anchura y no se producen numerosos accidentes.

El proyecto prevé ampliar la vía hasta los 6 o 8 metros dependiendo del tramo. Además, se mejorarán todas las intersecciones, con la construcción de dos rotondas, una en el término municipal de la Ràpita, en la intersección con la carretera TV-3408, y la otra en Poble Nou del Delta, para dar acceso al pueblo mediante la Ronda de los Pins y en los campos del sur. Las obras también incluirán varios tramos de itinerarios seguros para peatones y ciclistas en un total de 2,72 km que permitirán dar continuidad a los itinerarios ciclistas actuales y ampliar el itinerario turístico de la Vía Verde por esta zona deltaica.

«Hoy aprobamos de manera definitiva un proyecto largamente esperado, reivindicado y, sobre todo, justo, un proyecto que habla de seguridad, de dignidad y de compromiso con las Terres de l'Ebre», ha manifestado la diputada delegada de Infraestructuras del Territorio, Iris Castell, recordando que la actuación «da respuesta a una demanda histórica del territorio».

Variante de Ulldecona de la TV-3313

Por otra parte, el pleno también ha aprobado definitivamente el proyecto de la variante de Ulldecona de la carretera TV-3313, con un presupuesto de 883.878,88 euros, y ha dado el visto bueno inicial al proyecto de rotonda a la intersección de la carretera TV-7048 y el acceso a la urbanización Castellmoster, en el término municipal de Castellvell del Camp, con un presupuesto de 509.130,61 euros.

Durante la sesión plenaria de este viernes Jesús Álvarez, alcalde de Móra la Nova, y Marc Bigordà, alcalde de los Garidells, han tomado posesión como diputados dentro del grupo de ERC, en sustitución de Carlos Brull y Carme Ferrer. Tanto Carlos Brull como Carme Ferrer renunciaron a su cargo como diputados a la Diputació en la última sesión plenaria, tal como estaba previsto desde inicios del presente mandato.

El pleno de este viernes también ha aprobado una modificación de crédito de 2,3 millones de euros que permitirá ampliar la dotación de subvenciones dirigidas al mundo local y a las entidades en ámbitos estratégicos para la institución como son la sostenibilidad, la cultura, la vivienda o la acción social. La modificación de crédito también facilitará el impulso de nuevos proyectos y servicios en la demarcación.

De entre las partidas que incluye la modificación de crédito destaca la aportación económica de 450.000 euros al Ayuntamiento de Alcanar, para el proyecto de renaturalización del tramo final del barranco de Sant Jaume; la aportación de 50.000 euros para las obras de mejora del Casal de Vila-rodona o los 38.000 euros para la rehabilitación de la casa de acogida Sant Magí de la Brufaganya de Pontils.