Los Bombers rematan una quema controlada en Masdenverge

Dos dotaciones de Bombers de la Generalitat han trabajado a primera hora de la mañana del miércoles en un incendio en Masdenverge. El aviso lo han recibido a las 06.52 horas por una gran columna de humo cerca de la calle de la Galera.

Una vez allí, los bomberos han comprobado que se trataba de una quema controlada en una piscina en desuso de restos vegetales y plásticos. Los efectivos han acabado de rematar el fuego y lo han apagado con la línea de agua.

Incendio en l'Ametlla de Mar

Unas horas más tarde, los Bombers han recibido otro aviso por un incendio de vegetación en la zona del camino de la Pedrera de l'Ametlla de Mar. Allí hay cinco dotaciones que han conseguido controlar el fuego, que habría quemado unos 100 metros cuadrados. Los efectivos todavía se encuentran en la zona.