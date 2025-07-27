Un policía fuera de servicio salva a un joven noruego que casi se ahoga en una playa de la Ràpita

Imagen de Sergio Almingol, el agente que rescató al joven noruego en una playa de Sant Carles de la RàpitaPolicía Nacional

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un joven de nacionalidad noruega fue rescatado el pasado 20 de julio en la Playa Capri de Sant Carles de la Ràpita por un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio.

Según han informado varios medios aragoneses, el policía, destinado a la Jefatura Superior de la Policía de Aragón, estaría practicando natación cuando observó cómo el joven inexperto de 18 años se alejaba hacia las boyas que delimitan la zona de baño.

Después de comprobar que el chico estaba experimentando dificultades para avanzar ante el estado desfavorable del mar y escuchar sus gritos desesperados, el agente habría decidido intervenir para socorrerlo.

El turista presentaba síntomas de agotamiento, pero el policía lo habría conseguido estabilizar dentro del agua y llevarlo hasta la arena, con la ayuda de una mujer que estaba practicando paddle surf y habría ofrecido su tabla para facilitar al afectado la salida del agua.

Una vez fuera, el joven fue asistido por una médico que también se encontraba fuera de servicio, y no necesitó ser trasladado a ningún centro hospitalario.