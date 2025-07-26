Diari Més

Un herido en un accidente en Alcanar después de chocar contra una farola con el coche

El siniestro ha tenido lugar este sábado por la mañana en la TP-3318

Plano detalle de las ambulancias SEM

Elisenda Rosanas

Marta Omella
Publicado por
Marta Omella
Tarragona

Creado:

Actualizado:

Una persona ha resultado herida este sábado por la mañana en un accidente de tráfico en Alcanar. Los Bomberos de la Generalitat ha recibido el aviso a las 6.35 horas por una colisión de un vehículo contra una farola en la carretera TP-3318.

Una dotación de los Bomberos se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para dar apoyo en la emergencia, revisar el estado del vehículo y garantizar la seguridad en la zona, ya que el conductor no ha quedado atrapado y no ha habido que excarcelarlo.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido en el conductor, único ocupante del coche, que ha resultado herido.

