El CN de las Cases responde a Ports que no han optado a la concesión porque la dársena es insegura

El Club Náutico de las Cases d'Alcanar niega que abandonaran el puerto deportivo y no se hayan presentado al nuevo concurso de concesión esperando que quedara «desierto». La entidad insiste en que han descartado concurrir porque en los pliegues se obliga al nuevo gestor a asumir los riesgos operacionales, sobre todo meteorológicos, y los posibles daños en estructuras y embarcaciones en el interior de la dársena. «No nos estiremos el pelo. Nos marchamos en diciembre por la inseguridad y no hemos optado a la concesión por lo mismo», ha dicho el presidente de la entidad, Evelio Montfort. El Club Náutico celebra que otra empresa «haya aceptado este riesgo» y esperan que puedan colaborar con las habituales actividades náuticas de puerto deportivo.

Desde el Club Náutico de las Cases han respondido al secretario de Movilidad e Infraestructuras y presidente de Ports de la Generalitat, Manel Nadal, que les acusó «de equivocarse» no presentándose al nuevo concurso de gestión del puerto deportivo canareu. El presidente de la entidad, Evelio Montfort, cree que el presidente de Ports «ha recibido una información sesgada» para hacer estas declaraciones sobre el Náutico de las Cases.

La entidad tenía la concesión del puerto deportivo desde el año 1990. Desde 2020 gestionaba la infraestructura marina con una prórroga, pero el Náutico de las Cases -que tiene una sesentena de socios y 42 embarcaciones-, y después de varias advertencias, abandonó la dársena deportiva en diciembre. Lo hizo porque el Gobierno no ha ejecutado las obras del dique que tiene comprometidas para garantizar la protección del puerto deportivo, una infraestructura que quedó destrozada después del temporal Gloria, y que sufre desperfectos en cada temporal intenso.

Una dársena frágil

Evelio Montfort recuerda que «el peligro» al que se exponen las embarcaciones está reconocido por las administraciones y que aceptaron la prórroga de la gestión con la promesa de las obras de este brazo de protección. «Ahora dicen el brazo de fuera todavía no se hace, se está estudiando, y resulta que quien se queda la concesión -del puerto deportivo- será responsable de los riesgos meteorológicos. ¿El Club Náutico se tiene que hacer responsable que se hunda una barca?», ha recriminado.

Las embarcaciones hace seis meses que se han trasladado a los puertos vecinos, sobre todo en el de la Ràpita, y la dársena está vacía. Manel Nadal aseguró que este el verano habrá un nuevo gestor -para los próximos 15 años-, seguramente la única empresa que se ha presentado al concurso -una marina de la zona de la Costa Daurada.

«No nos sabe mal que otras personas hayan aceptado este riesgo. Estaremos con ellos, pero nosotros no entramos a un puerto que no es seguro», ha dicho Montfort. El Club Náutico tampoco descarta llevar las barcas al puerto deportivo en agosto, si se reabre, pero insiste en que a final de verano y en otoño, llega «el mal tiempo y se tendrán que ir».

Sin actividades de vela

El Club Náutico de las Cases d'Alcanar también lamenta que se les haya comunicado que, como no optan a la concesión del puerto, no se los autorizan las actividades de vela que ofrecen cada el verano, formaciones y actividades lúdicas que por donde han pasado más de 7.000 niños. Evelio Montfort recuerda que sólo durante los días de fiesta mayor se hacen numerosas actividades como el bautizo de mar, el windsurf, la vela o los patines, entre muchas otras, que quizás este año no se podrán hacer.

La entidad quiere llegar a un entendimiento con la nueva gestora de la dársena para hacer estas actividades, y que «no se castigue a la gente de Alcanar y las Cases y a los turistas», por no haber optado al concurso de concesión. «No sabemos si la nueva empresa querrá administrarlas, cuándo todavía no sabe ni como funcionará, pero si le han dado la concesión, tenemos problema a administrar nosotros unas actividades y unas fiestas que hemos hecho durante más de cincuenta años, que conocemos muy bien», ha apuntado Montfort.