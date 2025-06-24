El nuevo crucero Luminara elige la costa del Ebro para realizar un fondeo técnico de prueba antes de su viaje inaugural

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El nuevo crucero Luminara ha elegido la costa del Ebro para realizar un fondeo técnico de prueba antes de su viaje inaugural el próximo 3 de julio desde el puerto de Mónaco. El barco se ha terminado de construir recientemente en los astilleros del puerto de Nantes y mide 242 metros de eslora, 29 metros de manga y tiene un calado de 6,2 metros. En total, puede transportar un máximo de 452 pasajeros. El fondeo se llevará a cabo durante todo este martes, desde las ocho de la mañana hasta la medianoche. Con este fondeo técnico, el Luminara también aprovechará para promocionarse. El barco es propiedad de la compañía Ritz-Carlton Yacht Collection y con esta prueba frente al puerto de la Ràpita pondrá a punto sus sistemas.

El fondeo del Luminara consiste en que el barco suelta el ancla en el fondo del mar, en la zona prevista por las capitanías marítimas, para que el crucero quede sujeto en un punto determinado. En este caso, el crucero no puede acceder al puerto de la Ràpita por sus dimensiones, y por eso fondeará al abrigo de la bahía de los Alfacs.

La llegada de este crucero se enmarca dentro de la promoción de Delta Ebre Port por parte de la Generalitat. Esta alianza entre Ports de la Generalitat, el Ayuntamiento de la Ràpita, el Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona Terres de l’Ebre y la Cámara de Comercio de Tortosa promueve tanto la actividad de cruceros como la de chárteres náuticos, trabajando conjuntamente para atraer más turismo marítimo a las Terres de l’Ebre.