Carreteras
Territori mejora el drenaje de la carretera en los Valentins para evitar las inundaciones cuando llueve
La obra incrementará la capacidad de evacuación de agua del barranco de Sorolla donde cruza la carretera
Territori empezará, la semana que viene, las obras de mejora del drenaje de la carretera TP-3322, en el núcleo urbano de los Valentins, en el municipio de Ulldecona (Montsià). En este punto, la vía cruza el barranco de Sorolla y la actual infraestructura del puente no tiene capacidad para evacuar el agua cuando hay lluvias intensas. Eso ha producido repetidas inundaciones que afectan a las viviendas de la zona y pone en riesgo la ciudadanía.
Ahora se instalarán cuatro nuevos cajones de hormigón, que aumentarán la capacidad de evacuación de agua en este punto. Los trabajos durarán un mes y medio y costarán 200.000 euros. La carretera TP-3322 se cerrará al tráfico, que se desviará por las carreteras TV-3319 y TP-3311 entre el 17 de junio y el 18 de julio.