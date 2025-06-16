Territori mejora el drenaje de la carretera en los Valentins para evitar las inundaciones cuando llueve

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Territori empezará, la semana que viene, las obras de mejora del drenaje de la carretera TP-3322, en el núcleo urbano de los Valentins, en el municipio de Ulldecona (Montsià). En este punto, la vía cruza el barranco de Sorolla y la actual infraestructura del puente no tiene capacidad para evacuar el agua cuando hay lluvias intensas. Eso ha producido repetidas inundaciones que afectan a las viviendas de la zona y pone en riesgo la ciudadanía.

Ahora se instalarán cuatro nuevos cajones de hormigón, que aumentarán la capacidad de evacuación de agua en este punto. Los trabajos durarán un mes y medio y costarán 200.000 euros. La carretera TP-3322 se cerrará al tráfico, que se desviará por las carreteras TV-3319 y TP-3311 entre el 17 de junio y el 18 de julio.