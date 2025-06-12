Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Caprabo continúa con su plan de expansión en Cataluña y ha inaugurado hoy un nuevo supermercado en el municipio de Alcanar, en el Montsià. El nuevo establecimiento está ubicado dentro del Camping Alfaques, un enclave turístico privilegiado en la Antigua carretera N-340, Km. 159,6, junto al mar Mediterráneo y del Parque Natural del Delta del Ebro.

La nueva tienda, que opera bajo la marca Rapid, cuenta con una superficie comercial de 120 m² y ha generado 3 nuevos puestos de trabajo. El establecimiento ofrece un amplio horario de atención, de 8:30 h a 21:00 h cada día de la semana, hecho que permite dar servicio tanto a los residentes como a los visitantes de la zona.

Este nuevo supermercado pone a disposición de los clientes una amplia oferta de productos, combinando marcas propias y de fabricantes, y permite realizar una compra completa y adaptada a las necesidades del consumidor actual. Además, incorpora las ventajas habituales de Caprabo como la Tarjeta Club Caprabo, herramienta clave para el ahorro de los clientes, con descuentos, promociones personalizadas y precios exclusivos.

Con este nuevo establecimiento, Caprabo consolida a su modelo de tienda de proximidad, adaptada a las tendencias de consumo actuales. Los supermercados Rapid destacan por ofrecer una gran variedad de productos por metro cuadrado y por su apuesta por la conveniencia y la comodidad, especialmente en zonas turísticas y de gran afluencia.