Dos heridos en un incendio de vivienda en Sant Jaume d'Enveja

Dos personas ha resultado heridas la noche del lunes en un incendio en una casa de Sant Jaume d'Enveja. Los hechos pasaron a las 21.33 horas y los Bombers de la Generalitat se desplazaron con cuatro unidades terrestres a la planta baja situada en la calle del Doctor Canicio.

Cuando llegaron los bomberos, los cuatro ocupantes de la planta baja más un piso superior habían salido en el exterior del inmueble. Los bomberos confinaron, como medida preventiva, a una familia de una casa del lado y rescataron dos perros que había en el interior de la vivienda afectada por el fuego. Dos personas fueron atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El cuerpo de emergencias procedió a apagar el fuego y después remojó los puntos calientes. Finalmente ventilaron la casa.