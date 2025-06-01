Un incendio en un restaurante de Ulldecona obliga a evacuar a 200 personas y deja a 14 afectados leves

Un incendio declarado este sábado por la tarde a la caja eléctrica de un restaurante de Ulldecona ha obligado a evacuar a unas 200 personas entre personal y clientela del establecimiento. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 15.31 h e intervinieron con cuatro dotaciones.

El fuego, localizado en la zona de los contadores del local, que tiene una planta baja y un sótano (-1), generó una intensa humareda que se extendió por todo el recinto, hecho que motivó la evacuación preventiva. El restaurante se autoevacuó antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó dos unidades terrestres para atender a los afectados por inhalación de humo. En total, se registraron 14 personas atendidas, todas con pronóstico leve: 10 recibieron el alta in situ, mientras que dos fueron trasladadas al Hospital de Amposta y dos más en el Hospital Verge de la Cinta.

Los Bomberos dieron el incendio por extinguido al cabo de poco rato, y se procedió a ventilar y revisar las instalaciones para garantizar la seguridad del edificio.