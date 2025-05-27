Pillan un conductor que circulaba a 174 km/h por una vía limitada a 70 km/h en Ulldecona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra denunciaron penalmente este martes 26 de mayo a un hombre de 29 años como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico. A las 09:21 horas de la mañana y mientras los agentes efectuaban un control de velocidad en la carretera TP-3311 en el término municipal de Ulldecona (Montsià), detectaron un turismo que circulaba a una velocidad de 174 km/h, siendo esta más del doble de la velocidad permitida en esta vía que es de 70 km/h. La policía paró el vehículo y denunció el conductor. También fue citado para comparecer ante el juzgado de Instrucción de guardia de Amposta.

El conductor se enfrenta a una pena de entre 3 y 6 meses de prisión o entre 6 y 12 meses de multa o trabajos en beneficio de la comunidad no inferior a 31 días ni superior en 90. Además de esta condena también se expone a una retirada del permiso de conducir de entre uno y cuatro años.