Sucesos
Un herido leve por inhalación de humo en un incendio en un piso de la Ràpita
El fuego ha originado en la segunda planta de un edificio situado en la calle Méndez Núñez
Una persona ha resultado herida leve este sábado por la tarde en un incendio que ha afectado a un piso de la calle Méndez Núñez número 8, en la Ràpita. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 22.12 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con cinco dotaciones.
El edificio afectado es de planta baja y tres pisos. El fuego se ha originado en una vivienda del segundo piso, donde las llamas han quemado una cama, un colchón y varias piezas de mobiliario.
La habitación ha quedado dañada en un 90%, mientras que el resto del piso ha resultado afectado por el humo. También se ha visto afectado por el humo el pasillo de la segunda planta y parte de la tercera.
El fuego ha sido extinguido por los equipos de emergencia y una persona ha sido trasladada en estado leve por inhalación de humo al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.