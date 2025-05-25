Un herido leve por inhalación de humo en un incendio en un piso de la Ràpita

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida leve este sábado por la tarde en un incendio que ha afectado a un piso de la calle Méndez Núñez número 8, en la Ràpita. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 22.12 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con cinco dotaciones.

El edificio afectado es de planta baja y tres pisos. El fuego se ha originado en una vivienda del segundo piso, donde las llamas han quemado una cama, un colchón y varias piezas de mobiliario.

La habitación ha quedado dañada en un 90%, mientras que el resto del piso ha resultado afectado por el humo. También se ha visto afectado por el humo el pasillo de la segunda planta y parte de la tercera.

El fuego ha sido extinguido por los equipos de emergencia y una persona ha sido trasladada en estado leve por inhalación de humo al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.