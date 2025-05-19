Muere el conductor de un turismo en un accidente en la AP-7 en Masdenverge

Un coche circula por el punto de la AP-7 a la altura del término municipal de Masdenverge donde ocurrió el accidente mortal.ACN

El Servicio Catalán de Tráfico ha informado de que este lunes por la mañana se ha producido un accidente mortal en el punto kilométrico 330 de la AP-7, en el término municipal de Masdenverge (Montsià). Los hechos han tenido lugar a las 06.49 h, cuando por causas que todavía se están investigando, un turismo ha salido de la vía, ha chocado con una valla de protección y ha acabado volcando.

Como consecuencia del siniestro, ha muerto el conductor y único ocupante del vehículo. Con esta víctima, ya son 56 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que llevamos de año, según datos provisionales.

En el accidente se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han confirmado la muerte del conductor en el mismo lugar de los hechos.