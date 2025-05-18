Instalado el nuevo puente de la vía verde de Amposta, que ha cortado durante 10 horas la AP-7 y la C-12

El nuevo puente metálico de la vía verde de la Vale de Zafan en Amposta, que cruza el AP-7 y la C-12

El nuevo puente de la vía verde de la Val de Zafan en Amposta ha sido instalado con éxito después de más de 10 horas de trabajos que han obligado a cortar el AP-7 y la C-12, según ha informado la Diputación de Tarragona.

Una sesentena de personas han trabajado durante la noche y madrugada de este domingo para colocar la pasarela metálica de 90 metros de longitud y una anchura de tres metros, que cruza por encima de las dos carreteras y que permitirá conectar los dos parques naturales de las Terres de l'Ebre.

Para poder llevar a cabo la colocación de la pasarela metálica se ha usado un transporte especial y una grúa de 650 toneladas, así como otra maquinaria que ha permitido apoyarla a los dos estrechos y la pila intermedia de hormigón armado.

La extensión de la Vía Verde de la Val de Zafan, proyecto liderado por la Diputación de Tarragona y la colaboración de los ayuntamientos de Roquetes, Tortosa, Amposta y la Ràpita, avanza a «buen ritmo» y se prevé que esté operativa a principios del 2026. Cuenta con un presupuesto de 6,3 MEUR, 5 de los cuales financiados por el Fondo de Recuperación Europeo Next Generation.

Los trabajos que se están ejecutando actualmente dentro de este proyecto se centran en los tramos de los antiguos trazados ferroviarios en desuso que quedaban aislados y especialmente aquellos tramos de conexión que hacen necesaria la apertura de trazados nuevos. Estos tramos en particular se sitúan a partir del núcleo de la pedanía de Vinallop -en el término municipal de Tortosa- y varios tramos dentro de los términos municipales de Amposta y la Ràpita.