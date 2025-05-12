Robo con fuerza en un restaurante de Amposta este lunes de madrugada

Imagen de la entrada del Restaurante Gallery 97 de Amposta a la avenida Josep Tarradellas.Google Maps

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan un robo con fuerza en el restaurante Gallery 97 de Amposta este lunes de madrugada.

Los ladrones habrían irrumpido en el local hacia las cinco y media de la madrugada. Después de forzar la reja se habrían llevado la caja registradora con dinero de la recaudación en su interior.

Los investigadores han encontrado restos de sangre en el exterior del local que podrían pertenecer a los autores del robo.

Según han informado fuentes policiales a la ACN, poco antes de este robo se ha producido un intento en las instalaciones del centro de educación especial APASA, situado a pocos centenares de metros en la misma calle. En este caso, los ladrones han intentado forzar una ventana pero no han conseguido entrar.