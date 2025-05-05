El PP quiere recuperar el espacio del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Ulldecona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular ha pedido soluciones para recuperar el espacio del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Ulldecona. La diputada Elisa Vedrina ha considerado que se tiene que trabajar para que el municipio pueda disfrutar de un espacio que, durante los últimos 20 años, se encuentra abandonado y en un estado de degradación.

La diputada ha registrado una batería de preguntas en el Ministerio del Interior para saber si hay soluciones alternativas en caso de que no se pueda formalizar la reversión del equipamiento al Ayuntamiento.

Vedrina ha explicado que el Ministerio puso a disposición del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE) este inmueble que está afectado por aluminosis y presenta un estado ruinoso. «El edificio ha sido objeto de varias ocupaciones ilegales y la falta de mantenimiento, la falta de vigilancia y la pasividad de las administraciones implicadas han convertido el espacio en un foco de inseguridad», ha expresado Vedrina.

El gobierno estatal ha reconocido la existencia de «discrepancias» con el Ayuntamiento sobre la forma de ejecutar la reversión, pero no ha concretado el origen de estas diferencias ni las medidas que se han adoptado para solucionarlas. «Es incomprensible que una cuestión que afecta a la seguridad, la convivencia y la gestión del patrimonio público no haya sido trabajada satisfactoriamente durante los últimos años», ha indicado la diputada. «Sea cuál sea la mejor solución, este espacio se tiene que recuperar para el municipio».

El Partido Popular ha formalizado una batería de preguntas al Congreso de los Diputados para averiguar en qué fase se encuentra el procedimiento de reversión del espacio, que ya inició el PP cuando estaba en el gobierno de Ulldecona en 2012, y qué documentación continúa pendiente de trámite; para saber qué reuniones y comunicaciones ha habido entre Interior, GIESE y el Ayuntamiento en los últimos 5 años; y qué obstáculos técnicos, jurídicos o administrativos impiden formalizar la reversión.

Además, los populares han preguntado qué medidas ha adoptado el Ministerio para proteger la seguridad estructural del edificio y cuál es el coste estimado de la conversión o falta de uso de este inmueble desde el 2012. «No se han aplicado medidas preventivas para evitar daños, intrusiones o responsabilidad patrimoniales. Interior es el máximo responsable del abandono de la instalación», ha concluido Vedrina.