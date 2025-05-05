Diari Més

Incendio en un colchón en el Instituto Pere Mata de Amposta

Los hechos pasaron el domingo a pocos minutos para las nueve de la noche

Exterior del Instituto Pere Mata d'Amposta.

Los residentes del Instituto Pere Mata d'Amposta fueron confinados al patio el domingo por la noche por un incendio en el centro de salud mental de adultos. Según explica Bombers de la Generalitat, el cuerpo movilizó dos dotaciones por un incendio en el edificio situado en el número 15 de la calle Amèrica. El aviso lo recibieron a las 20.51 horas.

Una vez allí los bomberos descubrieron el origen del incendio se encontraba en un colchón en una de las habitaciones del centro. Después de apagar el fuego, los bomberos procedieron a la ventilación de las instalaciones. Una vez ventilado, los residentes pudieron volver a sus habitaciones. Ninguna persona resultó herida.

