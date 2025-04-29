Intoxicada de gravedad una pareja rescatada del interior de su vivienda en Amposta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La pareja de Amposta rescatada este martes en la madrugada por los Mossos d'Esquadra después de sufrir una intoxicación por gases en su casa ha ingresado en estado grave en el Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, según fuentes policiales. A raíz de un aviso cuando pasaban veinte minutos de las seis, los agentes se han personado en el domicilio de la calle de Poble Nou del Delta.

Después de saltar la valla y cuando estaban a punto de entrar por la fuerza ante la falta de respuesta desde el interior, el hombre ha conseguido abrir la puerta. Se encontraba en muy mal estado, semiinconsciente y había vomitado. Ha informado de que estaba acompañado de su mujer, con síntomas similares, y la hija. Los Mossos han encontrado en el sótano un grupo electrógeno de gasolina en marcha.

El hombre y la mujer, de 32 y 31 años respectivamente, han sido atendidos por efectivos del SEM, que han tenido que proporcionarles oxígeno para estabilizarles antes de trasladarles al hospital en estado grave. La niña, de dos años, se encontraba consciente en una habitación con la puerta cerrada y ha resultado ilesa.

Según fuentes policiales, la pareja habría puesto en marcha el grupo electrógeno en el sótano para suplir la falta de suministro eléctrico por el apagón general y se habrían ido a dormir sin desconectarlo. La acumulación de gases a lo largo de la noche habría afectado de forma grave a los dos adultos.