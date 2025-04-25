Sucesos
Incendio en una masía abandonada en la N-340 en Amposta
Como consecuencia del fuego ha colapsado la cubierta
Los Bombers de la Generalitat trabajaron el jueves por la noche en un incendio que ha quemado una masía abandonada en Amposta. El aviso lo recibieron a las 22.19 horas y se desplazaron con cinco dotaciones hasta el punto kilométrico 1.070 de la N-340, junto a las granjas Alonso.
Según explica el cuerpo de emergencias, la edificación estaba aislada y era de una sola planta. Allí quemaron escombros y plásticos que ocupaban una superficie de 90 metros de unos 150m² en total. Como consecuencia del fuego ha colapsado la cubierta. No ha habido daños personales.