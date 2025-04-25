Incendio en una masía abandonada en la N-340 en Amposta

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat trabajaron el jueves por la noche en un incendio que ha quemado una masía abandonada en Amposta. El aviso lo recibieron a las 22.19 horas y se desplazaron con cinco dotaciones hasta el punto kilométrico 1.070 de la N-340, junto a las granjas Alonso.

Según explica el cuerpo de emergencias, la edificación estaba aislada y era de una sola planta. Allí quemaron escombros y plásticos que ocupaban una superficie de 90 metros de unos 150m² en total. Como consecuencia del fuego ha colapsado la cubierta. No ha habido daños personales.