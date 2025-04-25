El hospital de Amposta incorpora la histerectomía sin dolor en la cirugía ginecológica

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El Hospital Comarcal de Amposta (Montsià) ha incorporado la técnica de histerectomía sin dolor ni cicatriz en la cirugía ginecológica y ya lo ha aplicado con éxito en sus pacientes, informa el centro este viernes en un comunicado.

Este método, también conocido como vNotes (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery por sus siglas en inglés), combina las ventajas de la cirugía vaginal y la laparoscópica y se realiza a través de los orificios naturales del cuerpo, eliminando por completo las incisiones visibles en la piel.

«Eso se traduce en una recuperación postoperatoria mucho más rápida y cómoda, con una notable reducción del dolor y del uso de analgesia», apuntan desde el hospital.

Según los equipos médicos del hospital, la evolución de las pacientes intervenidas con esta técnica ha sido «excelente», con alta hospitalaria en menos de 24 horas y reincorporación a su vida cotidiana en pocos días.

Además, señalan, la técnica vNotes ofrece «importantes ventajas clínicas», como mejor acceso a los órganos pélvicos, mayor visibilidad intraoperatoria, una precisión quirúrgica superior y, por lo tanto, más seguridad.