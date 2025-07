Encuentran el cadáver de una mujer en el río Ebro en Amposta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de una mujer en el río Ebro a la altura de Amposta. El 112 ha recibido hacia las 12.45 horas una llamada de aviso de un ciudadano que alertaba que a 700 metros del puente de l'Aldea había un cuerpo sin vida. Los Bomberos lo han recuperado y una primera exploración de la policía judicial de la Guardia Civil ha determinado que no había indicios de criminalidad.

Según fuentes cercanas de la investigación, la mujer tenía entre 25 y 35 años, no tendría signos de violencia, llevaba pijama, joyas y otros complementos, pero no documentación. De momento no ha sido identificada y se cree que llevaba entre seis y doce horas sin vida. Las diligencias se han trasladado al juzgado de guardia de Amposta.