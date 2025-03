Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El ampostina Victòria Cid i Centelles (Barcelona, 1997) descendió a los abismos de la depresión, hasta tocar fondo, y consiguió salir. Conoce muy bien, y no oculta, los episodios de pensamientos suicidas. O los angustiantes momentos de insoportable autoflagelación. Exdeportista de la élite como remera internacional y actualmente investigadora contra el cáncer en el País Vasco, ha convertido en un libro su lucha contra la enfermedad.

«Los problemas de salud mental tienen una base biológica que no se entiende nunca», subraya. En, Simplement jo. La meua victòria contra la depressió (Onada Edicions), Cid hace un ejercicio de honestidad y desnuda su experiencia, a partir de la cual se ha convertido en una divulgadora para intentar romper tabúes.

Inmersa actualmente en la investigación y la preparación de su doctorado sobre cáncer de próstata y sus inmunoterapias desde el CIC bioGUNE de Bilbao, Cid todavía encuentra tiempo para recorrer aulas de colegios e institutos para exponer su caso. «Animo a los estudiantes a ir al psicólogo para gestionar los momentos de estrés», apunta, instando a las autoridades educativas a poner la «inteligencia emocional» como una asignatura más.

Más allá del efecto personalmente curador que, asegura, le supone esta experiencia, Cid se ha propuesto romper los tabúes y las barreras mentales en torno a la depresión. Todavía encuentra mucha gente, especialmente joven, que no la ve como una enfermedad. «Todos pensamos que es un problema social o ambiental, que nos rodea. Pero hay una base biológica. Yo pongo el ejemplo de los diabéticos. Tenemos un déficit de un neurotransmisor que es la serotonina», relata.

Todavía se relaciona la enfermedad con «fragilidad» emocional, con una condición de debilidad. «Pedir ayudar te hace parecer más débil, pero es todo lo contrario», observa. A todo eso, se le suman los miedos y reticencias a tomar determinados medicamentos. A menudo, apunta, porque «piensan que puede haber una dependencia o ser malo por los efectos secundarios». «A la gente le cuesta entender que tiene que tomar medicación y que es quizás para toda la vida», apunta. También el desconocimiento sobre el papel de los profesionales sanitarios por parte de muchos jóvenes. «Algunos niños me han dicho que ir al psicólogo o al psiquiatra es de locos. Eso quiere decir que todavía está latente este tabú», insiste.

Ejemplos de «pensamiento negativo»

El relato de la experiencia en primera personal de la misma Cid quiere contribuir a romper este muro de ideas preconcebidas sin correspondencia con la realidad. Y lo hace desnudándose emocionalmente, construyendo un libro directamente a partir de las entradas del diario que empezó para intentar encontrar el camino de salida. Ilustra el principio de cada capítulo con ejemplos del «pensamiento negativo» que la asaltaban constantemente. «Yo pensaba que eran normales y que pasaban», recuerda. Pero no era así.

En su caso, pasaron entre dos y tres años hasta que fue diagnosticada. Reconoce que, hasta aquel momento, no era consciente. Lo define como una especie de «soledad». «No sabes qué tienes que hacer. La sociedad necesita pautas para cuando tienes depresión», recalca. El punto de inflexión, recuerda, llegó la primavera de hace unos cinco años, ya en plena pandemia de la covid-19 y con el confinamiento en vigor.

Por las páginas de Simplement, jo pasan experiencias, angustias y pensamientos negativos, pero también la voluntad de encontrar el origen de la situación que vivió. Hermana de la remera olímpica Aina Cid, Victòria asume que en el origen de sus problemas de salud mental se encuentran las constantes comparaciones y la proyección de una cuestionable competitividad, finalmente autoimpuesta. Ganadora de campeonatos de Cataluña y España, internacional para las dos selecciones en los mundiales, compatibilizaba los estudios de Biotecnología con el deporte de alta competición en el Centro de Alto Rendimiento de Banyoles, para ella los resultados no eran nunca suficientes a la vista de la carrera de su hermana.

Comparaciones que generan frustración

Tener una hermana más mayor a la que se le ha dado muy bien el tema remo -ha llegado a tres Juegos Olímpicos- siempre me ha ido acompañado y es la base del principio de mis problemas. Desde pequeña me comparaban mucho. En el mundo del remo siempre seré la hermana de Aina Cid: ahora lo he aceptado y antes no. Eso lleva mucha frustración. Tú tienes que hacer tu camino y ponerte en manos de psicólogos si ves que la comparación te genera frustración», aconseja Cid, que tuvo que abandonar el remo en 2022 por dos hernias discales.

Con la perspectiva de que da el paso del tiempo, ahora recuperada y fuera del pozo, cree que su finalidad, ahora, es poder ayudar a la sociedad, el mundo del deporte o en general», a comprender cómo se vive la depresión y también a «entender los pensamientos que se pueden tener» durante estos episodios. «La sociedad necesita hacer más incidencia en el tema de la salud mental», cierra, sin dejar de recordar la importancia del apoyo del entorno más próximo. «Se puede salir adelante», concluye.