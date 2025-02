Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad Regional de Medio Ambiente de la Región Policial Terres de l'Ebre denunciaron a un hombre, de 43 años, por varias infracciones de la Ley de protección de los animales e intervinieron el perro que tenía en una finca en Sant Jaume d'Enveja.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de febrero cuando los mossos recibieron aviso de una entidad de protección de los animales alertándolos de que en una finca había un perro en condiciones de grave déficit de bienestar animal.

El mismo día, hicieron comprobaciones y localizaron la finca y el perro en cuestión. Constataron que el animal estaba viviendo entre sus propios excrementos, tenía lesiones físicas que no habían recibido asistencia veterinaria y no disponía de agua para beber. Los agentes comprobaron también que el denunciado no disponía de la documentación pertinente del perro.

Por todo ello, intervinieron preventivamente el animal el cual fue entregado a la protectora y denunciaron al hombre por varias infracciones de la Ley 2/2008 de Protección de los animales. La denuncia ha sido enviada a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural.