Este domingo de madrugada, un camión ha sufrido una salida de vía en la Ap-7 a la altura de Freginals. Concretamente, el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 334 en sentido Tarragona.

El aviso se ha recibido a las 01.26 horas de la madrugada. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de los Bombers de la Generalitat, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y los Mossos d'Esquadra.

Según el Servicio Catalán de Tráfico, el conductor ha salido ileso y, por lo tanto, no ha necesitado ser trasladado a ningún centro hospitalario para continuar su tratamiento. Además, el vehículo no ha bloqueado la vía y el accidente no ha provocado ningún corte de circulación.

Ningún otro vehículo se ha visto implicado en el accidente, y el conductor no ha quedado atrapado, pudiendo salir del camión por su propio pie sin tener que ser rescatado.

Este es el segundo accidente de tráfico en la AP-7 de Tarragona esta semana donde un camión se ha visto implicado. Desafortunadamente, el anterior, que tuvo lugar el viernes entre l'Hospitalet de l'Infant y la Ametlla de Mar, ocasionó la muerte de su conductor.

Además, el siniestro obligó a cortar la vía durante 14 horas en sentido sur, provocando las quejas de varios conductores que se vieron atrapados en la carretera. La situación ha causado que el Servicio Catalán de Tráfico anuncie su apuesta para reforzar la información sobre los accidentes con paneles móviles.