La televisión ciudadana: entidades vecinales de Amposta impulsan canales de televisión en Internet

Participantes del programa 'Cafetería No vull fotre follon' de VIPTE durante el directo.ACN

Han visto en las nuevas plataformas de Internet una oportunidad para llegar directamente a la ciudadanía sin filtros y han puesto filo en la aguja. Ellos mismos se han construido el plató, se encargan de la realización y conducen en directo los programas mientras interactúan con los espectadores. Lo hacen sin ningún apoyo financiero institucional ni publicitario, que rechazan explícitamente. La asociación Voluntarios y Participación Tierras del Ebro (VIPTE), nacida de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Amposta, tiene en marcha desde hace más de dos años y medio su propia en televisión en Internet. Emiten más de siete horas en directo a la semana vía Twitch para «dar voz a la ciudadanía» y hablar de los temas que le interesan, según aseguran.

Lanzaron a la red el primer programa en marzo de 2022 y, desde entonces, las horas de programación se han ido ampliando. También ha ido creciendo el equipamiento técnico y el espacio de los estudios, ubicados en la misma sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Amposta y VIPTE. «Es un proyecto para poder hacer nuestra televisión. Estamos viendo cómo los chavales -con las nuevas tecnologías- llegan a todas las casas», apunta al portavoz de VIPTE, Llorenç Navarro, poco antes de empezar la emisión de 'Cafeteria No vull fotre Follon', cada viernes por la noche a las ocho.

La 'Cafetería' es uno de los programas insignia y el más veterano del canal. Una tertulia sobre la actualidad de Amposta y las Terres de l'Ebre en la cual dan cuenta de todos los temas que consideran relevantes de la actualidad del territorio. Pasan por su cedazo sarcástico tanto la actuación de representantes políticos como los proyectos de las administraciones. Los espectadores intervienen activamente a través del chat y los tertulianos responden desde plató.

Navarro, que profesionalmente regenta un restaurante, ejerce delante de las cámaras también de camarero y animador. Admite que la experiencia adquirida en el movimiento social por la gratuidad de la autopista AP-7 o luchas ambientales del territorio los hizo plantear materializar este proyecto. «No tenemos ningún pesar a decir lo mismo que piensa la gente de la calle: aquí no tiene espacio el mundo político, que ya tienen otros canales que son sedes o se les hacen sedes», proclama.

Sin publicidad ni presencia institucional

De hecho, recuerda que las entidades que impulsan el proyecto ya renunciaron hace diez años a las subvenciones públicas. Tampoco los interesan las «grandes empresas», precisa, rechazando la posibilidad de incorporar anuncios publicitarios. «Eso nos lo pagamos nosotros, no queremos un duro de nadie porque así no llevamos ninguna mochila, tenemos libertad de expresión y la gran ventaja es que a las personas que les ponemos un micro tienen la libertad de decir lo que piensan. Aquí no se filtra nada», recalca, recordando también que desestimaron la sugerencia de hacer los programas lengua castellana para poder captar más recursos.

«Potenciamos que la persona que está casa piense por ella misma, que no se deje llevar, que no sea una títere, que tenga criterio y que lo manifieste», asegura. Más allá de los horarios de emisión habituales, la programación no tiene límites de tiempo para cada espacio. Tampoco, remarcan, existen restricciones temáticas para los participantes o colaboradores. Tomando como referencia las tendencias de consumo de los más jóvenes, deciden optar por la plataforma Twitch -y también subir los contenidos posteriormente a Youtube -para poder llegar a su público.

Navarro no oculta su descontento con el enfoque actual de los medios de comunicación tradicionales o su forma de tratar la información la participación ciudadana. Lo secunda el periodista y colaborador Xavier Llambrich, responsable del programa 'Obrint camí', dedicado a «dar voz» a los jóvenes emprendedores de las Tierras del Ebro o de fuera y que «a menudo están silenciados o no están lo bastante valorados».

Dar voz a los «silenciados»

«Es una función muy importante de los medios de comunicación: gente que pasa desapercibida y no se la valora lo suficiente, gente que cree que no tiene voz y realmente la tiene», reflexiona Llambrich. Destaca la «total libertad» por decidir los invitados o la duración de los programas. «Los medios están por dar voz y no para sacarla, que es lo que ahora se está haciendo», reflexiona.

Se declara un firme defensor de la participación de los espectadores y los anima a hacerlo desde su programa en directo aprovechando la interactividad de las nuevas plataformas. Un aspecto, reitera, que su público, mayoritariamente joven, valora especialmente. «El hecho de poder un comentario y que salga tu comentario en directo cambia mucho.»

Se sienta delante de la cámara sin ningún guion previo preparado, a diferencia de lo que solía hacer con uno directo televisivo convencional. «El puertas hecho en la cabeza mentalmente. A los medios tradicionales está todo muy bien estructurado. Quizás hace falta salir una pizca de los esquemas y seguir nuestra vocación», valla.

Con un objetivo similar detrás, el ampostí Eusebi Cañelles conduce 'Parlem de la vida-sense distències', un programa de entrevistas a personajes de la ciudad y el territorio. «No son famosos pero tienen muchas cosas que decir», precisa. Toca -y profundiza- todos los ámbitos de las biografías. Hasta el punto que algunos episodios se han llegar a alargar dos horas y media. «Mucha gente, cuando va a un canal de televisión le dan diez minutos, como a mucho media hora. Aquí se sienten como en casa», destaca. Quieren que el material grabado que emiten pueda ser guardado en el Archivo Comarcal del Montsià para que quede disponible para las próximas generaciones y aseguran que ya han llegado a un acuerdo en este sentido.

Documentos a preservar

La difusión de las actividades de las entidades o un programa dedicado a denunciar agresiones ambientales completan la oferta televisiva de la asociación. Han hecho conexiones en directo desde el exterior y están a punto de estrenar una unidad móvil que les permita emitir directamente desde la calle. Un proyecto, recuerda Navarro, que arrancó en el marco de debates y trabajo en red con entidades vecinales del territorio hace quince años para intentar mujer visibilidad a sus propuestas y que ahora es una realidad en las redes.

La Federación de Asociación de Vecinos de Amposta, de hecho, presentó este mismo proyecto a la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos para intentar expandirlo más allá de las Terres de l'Ebre. «Son más de un millón de asociados y tienen mucho potencial. Vemos que todo lo que estamos haciendo no llega a la ciudadanía y todo lo que no llega no existe», insiste. La idea gustó, pero todavía no ha encontrado adeptos.