Femme in Artes 2024 pondrá el foco en el conocimiento generado por mujeres

Femme in Arts - Visibles a escena, el festival de arte y feminismo, pondrá el foco en el conocimiento creado por mujeres y colectivos disidentes. Del 21 al 24 de noviembre, el Centro de Arte Lo Pati acogerá una nueva edición de este certamen, donde se tratarán temas como las pasiones, el cuerpo, la identidad y el feminismo a través del arte, la filosofía y la reflexión.

Los organizadores han diseñado una programación interdisciplinaria que busca replantear las «narrativas dominantes» y ofrecer una visión alternativa del mundo, inspirada en autoras y pensadoras como Monique Wittig, Agnès Varda, Louise Bourgeois y Alejandra Pizarnik.

«Si tradicionalmente el hombre blanco, heterosexual y paterfamilias ha sido quien ha filtrado la realidad, en esta edición queremos reivindicar las aportaciones ensayísticas o de pensamiento tanto de autoras clásicas como contemporáneas, que ofrecen una manera diversa, compleja y original de entender la sociedad», ha explicado la comisaria del festival, Anna Zaera.

La programación arrancará con la propuesta Paraules d'amor, de Núria Güell. En este vídeo ensayo se exploran las pasiones, los vínculos entre el amor y la violencia y los mecanismos inconscientes o estructurales que la generan. Una vez se acabe la proyección se hará un diálogo entre la artista y la historiadora del arte Júlia Lull.

El 22 de noviembre, se podrá ver Un cos (possible) i lesbià, una propuesta escénica a cargo de Brigitte Vasallo y Alba G. Corral. El espectáculo se ha gestado en la residencia de artistas Baladre, que Lo Pati gestiona en el delta del Ebro. Este reflexiona sobre el cuerpo lesbiano como «cuerpo inútil para el sistema, el cuerpo no cosificable, no aprovechable, el cuerpo imposible». Por la noche, Lo Pati se transformará en un estudio de radio para la emisión en directo del programa Les dones i els dies, de Catalunya Ràdio.

Al día siguiente, Laura Llevadot conducirá una sesión de creación filosófica titulada Esculpir, pensar, filmar: Estètiques feministes, dedicada a artistas como Louise Bourgeois, Agnès Varda y Luce Irigaray.. Seguidamente, la escritora Eva Baltasar presentará su novela Ocàs i fascinació, en un diálogo sobre la construcción de personajes femeninos desde la crítica social. La noche del 23 de noviembre se cerrará con un concierto de rape con perspectiva de género a cargo del grupo Aina Koda.

El festival acabará el domingo 24 de números con la proyección de Micro Visuals, una pieza audiovisual hecha por estudiantes de bachillerato del Instituto Ramon Berenguer IV de Amposta sobre figuras femeninas olvidadas de la historia. Además, se ha programado la performance ritual Alminal, impulsada por el colectivo Mujeres Artistas Rurales (DAR) con Antònia Ripoll, Gemma Ginovart y Sarah Misselbrook bajo el comisariado de Clara Albacete, creadora y directora del colectivo.

Finalmente, el certamen cerrará con Grito de Mujer entre los Muertos, un monólogo interpretado por la actriz Fuensanta Lòpez, basado en la obra de la escritora argentina Alejandra Pizarnik, que une teatro, danza butoh y música para explorar temas como la muerte, la locura y la redención.