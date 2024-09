Marcha lenta entre Poblenou y la Ràpita para denunciar los «incumplimientos» en la 'carretera de la vergüenza'

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Marcha lenta de vehículos este sábado entre Poblenou del Delta y la Ràpita para denunciar los «incumplimientos» en la 'carretera de la vergüenza'. Unos 40 vehículos han circulado por la T-2021 como medida de protesta y la Plataforma Carretera de la Vergüenza ha reclamado que las obras de mejora se tramiten de urgencia y un calendario de actuaciones.

En paralelo, la entidad pide una reunión con los dos alcaldes de las poblaciones y con la presidenta de la Diputación de Tarragona. «Queremos denunciar los retrasos continuos que hemos tenido los últimos años y las promesas incumplidas, así como recordar que la carretera sigue siendo muy peligrosa, donde se producen accidentes mortales», ha subrayado al portavoz de la entidad, Josep Juan.

La Plataforma Carretera de la Vergüenza ha decidido manifestarse este sábado después de que la Diputación de Tarragona los haya informado de que el informe ambiental emitido por Acción Climática a principios de mayo los obliga a hacer modificaciones al proyecto para hacerlo compatible con la continuidad del camino de guarda.

Juan no entiende por qué se tienen que juntar los dos proyectos y le preocupa que «se estén creando situaciones para retrasar las obras y acabar no haciéndolas». La Diputación mantiene que los cambios no frenarán el inicio de las obras para el 2025.