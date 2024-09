La Plataforma Carretera de la Vergonya anuncia una marcha lenta para denunciar las «promesas incumplidas»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Plataforma Carretera de la Vergonya ha anunciado una marcha lenta este sábado para denunciar que continúan las «promesas incumplidas» en torno a las obras de mejora de la vía T-2021 entre la Ràpita y Poblenou del Delta.

La entidad ha tomado la decisión después de que la Diputació de Tarragona les haya informado de que el informe ambiental emitido por Acció Climàtica a principios de mayo los obliga a hacer modificaciones en el proyecto para hacerlo compatible con la continuidad del camino de guarda. El portavoz de la entidad, Josep Juan, no entiende por qué se tienen que juntar los dos proyectos y le preocupa que «se estén creando situaciones para retrasar las obras y acabar no haciéndolas». La Diputació mantiene que los cambios no frenarán el inicio de las obras para el 2025.

«Los precedentes no nos llevan a ser optimistas», ha dicho Juan, quien ha recordado que hace veinte años que reclaman mejoras en la vía y que hace cinco que empezó el proyecto, el cual todavía no ha acabado. Desde entonces, y según ha denunciado Juan, los retrasos y las «promesas incumplidas» han sido una constante. De hecho, a principios de mayo, Acció Climàtica aprobaba el informe de impacto ambiental de la conocida como carretera de la vergüenza, después de una tramitación que se había alargado casi quince meses.

En aquel momento, la plataforma preguntó a la Diputació de Tarragona cuáles serían los próximos pasos a seguir. Tres meses después, la administración les ha respondido la petición y les ha informado de que en el informe ambiental, la Generalitat los obliga a hacer modificaciones en el proyecto, concretamente, en el tramo entre el PK 0+750 y el PK 1+485, «para hacerlo compatible con la continuidad del camino de guarda sin afectar a un área protegida».

«Eso también hará necesario impulsar un convenio con la Generalitat con el fin de incluir el proyecto de la Diputación, la ejecución de un tramo del camino de guarda que tenía que ejecutar la Generalitat con el Proyecto Constructivo de la guarda Alfacs (Proyecto de camino de interpretación de la bahía de los Alfacs) y que tiene que financiar la Generalitat», se añade al documento al que ha tenido acceso ACN.

A partir de aquí, y una vez incorporadas las modificaciones, se iniciará la tramitación del proyecto con su aprobación inicial, según marcan desde el ente supramunicipal. Sin embargo, desde la Plataforma Carretera de la Vergonya no entienden por qué se tienen que aglutinar ahora estos dos proyectos y denuncian que estos cambios puedan provocar un nuevo retraso en la obra. Una situación que desmienten desde la Diputació de Tarragona que han asegurado que la previsión es que las obras se inicien en el 2025, tal como estaba previsto.

En cualquier caso, desde la plataforma han convocado una marcha lenta este sábado sobre las nueve y media de la mañana desde Poblenou del Delta hasta llegar a uno de los tramos más estrechos de la vía. «Queremos denunciar los retrasos continuos que hemos tenido los últimos años y las promesas incumplidas, así como recordar que la carretera sigue siendo muy peligrosa, donde se producen accidentes mortales», ha subrayado Juan.