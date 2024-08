Alcanar invierte en obras «preventivas» en el barranco del Llop para afrontar futuros aguaceros

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Alcanar ha finalizado una nueva actuación preventiva en dos puntos del barranco del Llop, con el objetivo de lindar con más resiliencia futuros aguaceros en la zona. Después de la experiencia vivida los dos últimos veranos, el consistorio canareu reclama ayudas para obras «preventivas» para evitar las «reactivas».

El alcalde Joan Roig recuerda que las obras se han costeado con fondos propios y del ministerio y ha pedido a las administraciones supramunicipales un cambio de los trámites de las subvenciones para resolver los obstáculos y retrasos que sufren los entes locales para cobrarlas. «Alcanar tendría que servir para reconducir las bases de ayudas para arreglar las infraestructuras y se tendrían que complementar para poder hacer acciones preventivas», ha insistido.

La actuación que acaba de hacer el Ayuntamiento de Alcanar se ha centrado principalmente en dos puntos del barranco del Llop. Por una parte, se ha construido un rompeolas junto a las urbanizaciones Serramar, Montsià Mar o Garbí - algunas de las más perjudicadas en los tres últimos temporales . Y de la otra, en un punto próximo a la carretera N-340, se construyen dos balsas de laminación y distribución para favorecer la distribución del agua de forma uniforme en caso de lluvias. Al mismo tiempo, en el camino de la Granja también ha previsto construir otro rompeolas. Estas intervenciones tienen como objetivo rebajar la fuerza del caudal en caso de aguaceros y lluvias torrenciales.

Según el alcalde canareu Joan Roig, las obras se han costeado con fondos propios. En el caso del rompeolas en la calle Camí del Llop, a la espera de acabar de calcular los últimos flecos a causa de las dificultades no previstas en el proyecto, el coste se eleva a unos 20.000 euros, mientras que el rompeolas del camino de la Granja costará unos 6.000 euros. Con respecto a las balsas de laminación, el consistorio ha aportado la parte técnica, mientras que la ejecución del presupuesto va a cargo del ministerio.

Después de sufrir los efectos de tres grandes temporales (2018, 2021 y 2023), el Ayuntamiento de Alcanar insiste en la necesidad de apostar por la prevención, y no esperar a sufrir desperfectos y a hacer obras «reactivas». En este sentido, el septiembre pasado se llevaron a cabo sesiones técnicas para determinar qué actuaciones son las más idóneas a fin de que las infraestructuras pasen a ser más resilientes. «Estas medidas de arreglar desperfectos que habían provocado el agua no eran las más eficientes y por lo tanto, estuvimos pidiendo a las administraciones supramunicipales que cambiaran la perspectiva. No lo conseguimos, tuvimos que hacer las jornadas técnicas en el municipio y de allí se elevaron unos estudios técnicos muy bien fundamentados que dictaminaron la solución definitiva, que es la prevención», ha subrayado Roig.

A partir de aquí, la administración municipal cree que su caso puede servir para «reconducir y rehacer» las bases de las subvenciones relacionadas con los efectos de catástrofes naturales.

Un plan más allá del barranco del Llop

La actuación en el barranco del Llop no es la única que se ha hecho en el término municipal de Alcanar; el plan tiene una dimensión más global e incluye otros barrancos, como es el caso del de Sant Jaume. La voluntad del consistorio es de renaturalizar el espacio, eliminar los elementos urbanísticos que se encuentran justo en medio del paso del agua y recuperar la salida natural al mar. De momento, se está articulando el proyecto desde la Diputació de Tarragona y buscando financiación. Las obras tendrían que empezar el próximo año.

Conjuntamente con las actuaciones previas en otros puntos de la localidad, Roig afirma que están haciendo una de las obras «más importante del país» y que servirá como referente para otros municipios catalanes para volver a ganar el curso natural del circuito del agua. El coste del proyecto podría elevarse hasta el millón de euros y el Ayuntamiento confía contar con el apoyo económico de la Generalitat.

