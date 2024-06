Se enfrenta a 13 años de prisión por agredir sexualmente a una mujer en Amposta

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona ha juzgado este miércoles a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en Amposta entre los años 2021 y 2022. Fiscalia le pide trece años de prisión por un delito continuado de agresión sexual y por otro de prostitución, así como meses de multa por los delitos de lesiones leve y de hurto leve. También le reclama 20.000 euros de responsabilidad civil por los daños morales.

El investigado ha negado que agrediera sexualmente a la víctima y ha asegurado que la mujer enloqueció cuando le pidió que abandonara la habitación -que le había alquilado. En su declaración, también ha asegurado que no le robaba el dinero que ganaba ejerciendo la prostitución. La acusación particular pide 27 años de prisión y la defensa una sentencia absolutoria.

El investigado ha negado que agrediera sexualmente la víctima en tres ocasiones y que estuviera obsesionado con ella, tal como apuntan las acusaciones. «Nunca tuve ninguna relación sexual, soy fiel a mi mujer, no entré nunca dentro de su habitación», ha sentenciado. El acusado ha explicado que la mujer trabajaba en un club, donde ejercía la prostitución, y que le alquiló una habitación a finales del mes de noviembre del año 2021.

En el mismo piso, vivían él, su mujer y su hermano y otro inquilino. «Ella hacía su vida en la habitación, no molestaba a nadie», ha afirmado. A la vez, ha dicho que se relacionaba poco con ella y ha señalado que la habitación tenía doble cerradura. En su declaración, el hombre ha negado que le prohibiera ejercer la prostitución, que le eligiera los clientes o que le «robará» las ganancias, tal como apunta el ministerio público. «El dinero para ella eran sagrados, no interactuaba con sus clientes, nunca vi a nadie ni ellos a mí», ha declarado.

El investigado ha asegurado que la mujer le debía 1.300 euros del alquiler y que a raíz del impago le pidió que abandonara la habitación. «Le dije que marchara sin que me pagara, se volvió loca porque le había dicho que se fuera», ha aseverado. Entonces, ha explicado que se pelearon y que fue la mujer quién lo golpeó. Según el acusado, él solo se defendió de los golpes. «Me pegó contra la puerta del lavabo, no me dejaron denunciar, ella lo hizo antes», ha añadido. Los hechos pasaron la noche del 21 de enero de 2022, según compilación el escrito del ministerio fiscal.

En el turno de última palabra, el acusado ha reiterado su inocencia y ha dicho que solo quería ayudar a la mujer porque no tenía donde vivir. «Ha sido el error más grande de mi vida», ha cerrado. El hombre se encuentra en prisión preventiva porque no compareció en el primer juicio señalado, previsto hace unas semanas.

Declaración a puerta cerrada

La víctima, que ha sido la primera a declarar, lo ha hecho a puerta cerrada. En sus conclusiones, la fiscal ha afirmado que se trata de una persona vulnerable, puesto que no tenía familia, ayudas o medios económicos en España puesto que la víctima es extranjera y tiene seis hijos al país de origen.

En la vista de este miércoles, también han declarado dos peritos, las cuales han indicado que el estado psicopatológico de la mujer, de llantos y ansiedad, era un relato coherente con los presuntos hechos. También han dicho que la exploración ginecológica no presentaba ningún «rastro» de penetración. Han argumentado que estos resultados se puede dar por el hecho que hay penetraciones que no dejan o por su situación ginecológica -siete embarazos.

Peticiones de prisión

Fiscalía pide diez años de prisión por un delito continuado de agresión sexual y tres más por un delito de prostitución. En global, le reclama trece años de prisión. Inicialmente, solicitaba 27 años, puesto que había considerado que se trataba de tres delitos de agresión sexuales, por los que le pedía ocho años por cada uno de ellos. A la vez, la fiscal solicita la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima y de comunicarse durante un periodo de trece años. También siete años de libertad vigilada y la prohibición de trabajar con menores durante trece años.

En paralelo, por el delito de prostitución también le reclama una multa de dieciocho meses con una cuota de diez euros diarios, que se ensarta a unos 5.400 euros. En cuanto a los delitos leve de lesiones y al leve de hurto, solicita una pena de tres meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, que suman unos 1.800 euros. Aparte, pide una indemnización de 224 euros por las lesiones sufridas y 20.000 euros de responsabilidad civil por daños morales.

Por su parte, la acusación particular ha mantenido las peticiones iniciales y ha solicitado 27 años de prisión por los mismos delitos. En cambio, la abogada de la defensa ha pedido su absolución, alegando que no se han acreditado los hechos. El juicio ha quedado visto para sentencia.

