El Ayuntamiento de Amposta no prorroga la concesión y suspende temporalmente la zona azul de aparcamiento

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Amposta ha decidido no prorrogar la concesión en la empresa Eysa y dejar en suspense, de forma temporal, la zona azul de aparcamiento en la ciudad. Según ha confirmado el alcalde, Adam Tomàs, a partir de este mismo miércoles los usuarios ya no tendrán que pagar para estacionar sus vehículos. El Ayuntamiento ya ha comunicado a Eysa que no prolongará la explotación. La empresa, que obtuvo la concesión de la zona azul ampliada vinculada a la construcción y gestión del aparcamiento soterrado de la plaza del Mercado, quería continuar con el argumento que no ha conseguido todavía el equilibrio financiero. El gobierno municipal entiende que no hay causa mayor o cambios sustanciales en el contrato introducidos por la administración que lo justifiquen.

El contrato firmado con Eysa en julio del 2008 expiró, según Tomàs, este viernes pasado el viernes. La empresa tenía concedida la explotación de las cerca de 3.900 plazas de la zona azul -que se amplió en aquel momento- por 15 años con posibilidad de prorrogarla diez más, mientras que la del aparcamiento subterráneo era de 40 años con posibilidad de 50 adicionales.

Para ejercer la opción de prorrogarla, el concesionario tenía que acreditar que no había conseguido «restablecer el equilibrio económico y financiero». El viernes pasado, Eysa comunicó al consistorio su intención de hacer efectiva la prórroga con este argumento. Pero delante de los documentos aportados este martes, los servicios jurídicos y la secretaría municipal consideran que esta falta de equilibrio económico y financiero no habría quedado acreditada.

Según ha concretado a Tomàs, el hecho de que la empresa no haya conseguido cumplir las expectativas económicas de ingresos y beneficios previstas con el contrato no puede justificar la prórroga. Únicamente, en el caso de modificación sustancial del contrato por parte del Ayuntamiento o causas de fuerza mayor. Unos supuestos, reitera, que en ningún caso se han producido.

Eysa habría basado su reclamación en el hecho de no haber conseguido los 298.000 euros de ingresos anuales por la gestión de la zona azul que preveía en la propuesta presentada el año 2007, quedándose finalmente en torno a los 180.000. «Lo que pretendía la empresa es amortizar la parte de la obra sumando los ingresos que le hacía llegar la zona azul. La empresa en todo caso se presenta a concurso planteando unos números que quizás no han estado lo que eran», ha remachado.

El alcalde ha recordado también que, a pesar de producirse un caso de fuerza mayor durante la pandemia de la covid, el consistorio ya indemnizó a la empresa, cerrando la puerta también a esta posibilidad. No descarta, sin embargo, que finalmente el concesionario acabe presentando un recurso de alzada previo a un posible recurso contencioso administrativo a los tribunales.

Suspendida desde este miércoles

En cualquier caso, Tomàs ha querido comunicar oficialmente que, a partir de este mismo miércoles, ya no hay que pagar la zona azul. Si bien las máquinas siguen operativas y la señalización visible, los vigilantes ya no actúan. El consistorio prevé cerrarlas y taparlas entre este miércoles y jueves.

Con todo, sí que ha querido dejar claro que será una suspensión con carácter temporal y no una anulación definitiva: «hasta que determinamos qué hacemos con la zona azul». «Queremos aprovechar esta situación para reestructurar la zona azul: hay calles de la ciudad que no tiene sentido que la tengan. Haremos un replanteo para ver cómo la distribuimos: hay que pensamos que se tienen que mantener, como la se zonas comerciales, donde es necesaria la rotación. Y después pensaremos el sistema de gestión de esta zona azul», ha apuntado.

Aparte de estos aspectos, el alcalde ha apuntado que, en primera instancia, habrá que resolver la aprobación de la ordenanza que regula la gestión del aparcamiento y que el anterior gobierno no acabó de aprobar definitivamente. Eso, ha indicado, permitirá aprobar definitivamente el reglamento ahora incorporando modificaciones.