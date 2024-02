Una mesa con expertos, vecinos e instituciones busca soluciones «preventivas» ante los aguaceros de Alcanar

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Una mesa técnica formada por expertos académicos, vecinos afectados y representantes del Ayuntamiento y la Generalitat ha empezado a trabajar este miércoles en Alcanar para buscar soluciones preventivas a los efectos que los aguaceros que de forma recurrente lleva sufriendo el municipio durante los últimos años. Según el alcalde, Joan Roig, se trata de una iniciativa «pionera» en el territorio y en Cataluña que quiere abrir camino a la hora de hacer frente a los problemas que está acentuando el cambio climático. El gobierno municipal ha presentado en la primera reunión varios proyectos para mitigar los efectos de los aguaceros. Roig, sin embargo, ha reconocido que también estudiarán la posibilidad de expropiar y derribar inmuebles que se encuentran en los cauces de los barrancos.

Tres episodios de lluvias torrenciales prácticamente consecutivos en los últimos cinco años -octubre de 2018, septiembre de 2021 y septiembre de 2023- han convertido el municipio de Alcanar en un «epicentro del cambio climático en Cataluña», según ha subrayado Roig. Ante la constatación de que las actuaciones «reactivas» únicamente permiten «reparar» los desperfectos, pero no evitarlos, el Ayuntamiento abraza el estudio de la vía «preventiva» para «reducir el riesgo sobre bienes y personas».

Este es el gran objetivo de la mesa técnica, que tendrá que estudiar y entender de qué manera se producen las riadas al municipio, como baja el agua por los barrancos desde la sierra del Montsià afectando las zonas urbanizadas más próximas en el mar. Todo tendrá que servir para «articular acciones que ayuden a evitar la catástrofe», presentar medidas que permitan hacer ganar resiliencia ante los aguaceros.

Al lado de los representantes del gobierno municipal canareu, forman parte de la mesa técnica los doctores en arquitectura por la UPC, Roger Sauquet e Isabel Castiñeira; el experto en cambio climático y doctor en Medio Ambiente, Oriol Bassa; el doctor en Geología por la UB, Àlvaro Arasa; la jefe territorial del ACA, Ignasi Reques; el responsable de Protección Civil en las Tierras del Ebro, Rafa Prades; el representante de los Bomberos en las Tierras del Ebro, Jordi Castellví; la arquitecta municipal, Maria José Forcada, así como una representación de vecinos y vecinas de las zonas más afectadas.

El consistorio ha presentado los proyectos que tiene en marcha para frenar estos episodios pero asegura que no renuncia a ningún tipo de medida. Incluidas, como «posibles soluciones, no definitivas,» expropiaciones y escombros de inmuebles o estructuras construidos en cauces o espacios inundables. «Todos los escenarios se pondrán sobre la mesa: no descartemos nada», ha asegurado Roig. «Tenemos que abrir las mentes», ha insistido, recordando el caso de Sallent, donde la Generalitat indemnizó a 140 familias para que abandonaran las casas de un barrio construido sobre una antigua explotación minera ante el riesgo de hundimiento.

El análisis de los efectos de los últimos tres episodios ha permitido detectar, principalmente, tres «zonas calientes» al municipio. La más conflictiva, asegura Roig, es la del Fondo de Jan, donde el bajo nivel del terreno no ha permitido encontrar ninguna solución. En el barranco del Lobo, en la zona del camping de los Alfaques, la urbanización dentro del mismo barranco supone un problema importante. El consistorio apuesta por el desvío puntual del sentido del agua pero también se ha estudiado la opción de efectuar expropiaciones.

También se actuará en el barranco de Les Cases, que se destapará y renaturalizará el tramo final, que actualmente ocupa una plaza, un parque infantil y el paseo marítimo. La consellera de Urbanismo, Maribel Garriga, ha explicado que una de las principales actuaciones en el núcleo urbano de Alcanar será la construcción de una nueva red de pluviales que permita drenar el agua de la parte baja donde se encuentran los centros escolares.

Por su parte, el director del Departament de Territori en las Tierras del Ebro, Miquel Alonso, ha valorado el objetivo de la mesa de querer situar al nivel de detalle municipal el estudio de los efectos de los aguaceros y, especialmente, la participación vecinal. «No se podrán hacer políticas públicas de seguridad y de gestión del territorio si no se tiene en cuenta la ciudadanía», ha asegurado. Una participación «de abajo hacia arriba» que, cree, se tiene que reforzar, según ha coincidido con el alcalde de Alcanar.