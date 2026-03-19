La cubierta del ábside de la catedral de Tortosa será visitable en mayo después de acabar la segunda fase de restauración

El arquitecto Carles Brull, y mosén Víctor Cardona, decano del Capítol de la Catedral, mostrando una de las partes de la cubierta.ACN

La segunda fase de la restauración de la cubierta del ábside de la Catedral de Santa Maria de Tortosa. Aunque no se podrá abrir por Semana Santa como se quería, se prevé que en el mes de mayo se puedan iniciar las visitas guiadas en este espacio del templo gótico, hasta ahora en un grave estado de degradación.

La restauración, que han liderado los arquitectos Carles Brull y Andreu Alfonso, ha permitido recuperar más de medio millar de elementos arquitectónicos y decorativos barrocos, de gran valor patrimonial, como son gárgolas, capiteles o vidrieras.

También se ha completado el cierre de las almenas, tal como se inició en el siglo XIV, y que evitará la filtración de agua en la basílica, y se han coronado las torretas inacabadas, que sufrían el mismo problema. Los trabajos han supuesto una inversión de 552.742 euros y han contado con la financiación del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Diputación de Tarragona.

El Capítol de la Catedral del Obispado de Tortosa prevé una tercera fase, para poder limpiar y restaurar el tercer nivel de la cubierta, que no será visitable, pero que completaría la intervención. También se ha presentado el proyecto para optar a la financiación del 2% Cultural.