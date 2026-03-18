La CUP llevará al pleno de Tortosa una moción para «activar» la retirada del monumento franquista

El monumento franquista de Tortosa detrás de una pancarta para su desmantelamiento.ACN

La CUP llevará al próximo pleno de Tortosa una moción para "activar" el proceso del monumento franquista situado en el río Ebro. El texto insta a la Generalitat a solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Tarragona a resolver el procedimiento y levantar las medidas cautelares para continuar con la retirada del monumento.

Por otra parte, reclama que "se activen los pasos administrativos necesarios" para hacerla efectiva, como la redacción o actualización del proyecto técnico, la dotación presupuestaria, la licitación de las obras y la definición de un calendario de ejecución.

La propuesta también interpela al gobierno municipal, a quien pide convocar una reunión con la Generalitat y con la Comisión para la retirada de los símbolos franquistas para acordar un calendario y establecer un mecanismo de seguimiento del proceso.

El partido propone esta moción después de que el Tribunal Supremo haya rechazado los dos recursos de asociaciones de ultraderecha contrarias a la descatalogación del monolito franquista que hay en el río Ebro.