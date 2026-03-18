Política
La CUP llevará al pleno de Tortosa una moción para «activar» la retirada del monumento franquista
Los anticapitalistas reclaman al juzgado que resuelva el procedimiento y levante las medidas cautelares
La CUP llevará al próximo pleno de Tortosa una moción para "activar" el proceso del monumento franquista situado en el río Ebro. El texto insta a la Generalitat a solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Tarragona a resolver el procedimiento y levantar las medidas cautelares para continuar con la retirada del monumento.
Por otra parte, reclama que "se activen los pasos administrativos necesarios" para hacerla efectiva, como la redacción o actualización del proyecto técnico, la dotación presupuestaria, la licitación de las obras y la definición de un calendario de ejecución.
La propuesta también interpela al gobierno municipal, a quien pide convocar una reunión con la Generalitat y con la Comisión para la retirada de los símbolos franquistas para acordar un calendario y establecer un mecanismo de seguimiento del proceso.
El partido propone esta moción después de que el Tribunal Supremo haya rechazado los dos recursos de asociaciones de ultraderecha contrarias a la descatalogación del monolito franquista que hay en el río Ebro.