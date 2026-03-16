Pillan a seis personas haciendo trampas durante el examen teórico del permiso de conducir en Tortosa

Imagen de una de las cámaras escondidas en la ropa de los examinados.Mossos

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Agentes de los Mossos d'Esquadra, del Grupo de Investigación y Documentación del Área Regional de Tráfico de las Terres de l'Ebre, detectaron el pasado 5 de marzo a seis personas mientras hacían un uso fraudulento de dispositivos de telefonía móvil durante la realización de las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducir en Tortosa (Baix Ebre).

Los hechos tuvieron lugar durante una jornada de exámenes teóricos en el barrio de Ferreries de Tortosa. Los agentes identificaron a seis personas, de entre 24 y 35 años que utilizaban dispositivos tecnológicos ocultos mientras realizaban la prueba.

Durante el transcurso del examen, los agentes detectaron el comportamiento sospechoso de los examinados y comprobaron que llevaban escondido todo el conjunto de dispositivos electrónicos utilizados para cometer el fraude.

El método utilizado consistía en llevar escondido debajo de la ropa un dispositivo de telefonía móvil, auriculares y una pequeña cámara que permitía retransmitir el examen a una tercera persona situada en el exterior. Esta persona visualizaba las preguntas y facilitaba las respuestas correctas a través del auricular mientras los aspirantes realizaban la prueba escrita.

Una séptima persona que también se encontraba realizando la prueba, al presenciar la actuación policial, se levantó, lanzó los folios del examen y abandonó el aula de manera precipitada.

Estos hechos comportan la prohibición de poder presentarse a las pruebas para obtener el permiso de conducir durante un periodo de seis meses. Además, también pueden comportar una sanción económica de 500 euros.