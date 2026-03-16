La CUP registra una pregunta en el Parlamento para preguntar al Gobierno cuándo se retirará el monumento franquista de Tortosa

La CUP ha registrado una pregunta en el Parlamento que pregunta al Gobierno cuándo tiene previsto reanudar o actualizar el proyecto técnico para ejecutar la retirada del monumento franquista de Tortosa. El texto remarca que la presencia de este monumento de exaltación de la dictadura y de la victoria franquista es incompatible con los principios de una sociedad democrática y, por este motivo, pregunta al ejecutivo cuándo tiene previsto instar al juzgado que mantiene parados los trabajos para la retirada a resolver el procedimiento sobre la licencia de obras. La pregunta de la CUP llega después de que el Tribunal Supremo no haya admitido recursos de casación de entidades de ultraderecha que buscan mantener el monolito.

La pregunta de la CUP pide al Gobierno si tiene previsto pedir al juzgado el levantamiento de las medidas cautelares que mantienen paralizada la retirada del monumento y si tiene una previsión presupuestaria para hacer efectiva esta retirada, así como a qué departamento o partida se imputaría el gasto. El texto también pregunta si el ejecutivo tiene previsto iniciar el procedimiento administrativo para licitar las obras de retirada y qué calendario prevé el Gobierno para hacerla efectiva.

La pregunta parlamentaria subraya que el Tribunal Supremo no ha admitido varios recursos de asociaciones de extrema derecha sobre la descatalogación del monumento y, por lo tanto, esta ya es firme. Es por este motivo que indican que el juzgado tendría que levantar las medidas cautelares que mantienen parada la retirada del monumento.

«La retirada de este monumento no es sólo una cuestión administrativa o urbanística, sino también un acto de memoria democrática y de reparación simbólica hacia las víctimas del franquismo», dice el texto.

Después de que el Supremo no admitiera el recurso de casación de entidades de ultraderecha, la Comisión por la retirada de los símbolos franquistas pidió levantar las cautelares para retirar el monumento de Tortosa, mientras que el Colectivo por la Reinterpretación del Monumento de la Batalla del Ebro (COREMBE) aseguró que tenía la intención de agotar todas las vías jurídicas para mantenerlo.