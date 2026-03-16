Los Bombers trabajan en el avivamiento del incendio de la planta de Kronospan en Campredó

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat están trabajando durante esta mañana del lunes en un avivamiento del incendio que se produjo el martes pasado en la planta de la empresa Kronospan situada en el polígono Catalunya Sud de Campredó (Tortosa). Ayer recibieron un aviso por parte de los bomberos de la empresa que había humaredas y que todavía había brasas soterradas. Por este motivo se desplazaron tres dotaciones terrestres hasta la zona.

Este lunes han vuelto con cinco dotaciones para intentar extinguir las brasas y evitar un avivamiento mayor. Las brasas se encuentran en la parte del fondo en una pila de madera reciclada de unas dos hectáreas de extensión, que se encuentra en el exterior de las instalaciones. La semana pasada quemaron unos 100 metros cuadrados. El viento que sopla en las Terres de l'Ebre está dificultando las tareas, según ha confirmado Bombers.

El fuego original se produjo el martes a las 20.50 horas y los bomberos trabajaron hasta el miércoles la madrugada y volvieron durante el día para revisar las instalaciones. El domingo, los bomberos de la empresa alertaron al cuerpo de emergencias por humaredas, por lo que se desplazaron hasta el polígono de Campredó.