Incendio de una pila de madera en la planta de Kronospan de Tortosa

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Siete dotaciones de Bombers de la Generalitat han trabajado este martes por la noche en un incendio en la planta de la empresa Kronospan situada en el polígono Catalunya Sud de Campredó (Tortosa). El aviso lo recibieron a las 20.50 horas y se desplazaron hasta la fábrica.

Una vez allí han revisado con el responsable de la planta las instalaciones y han comprobado que el incendio se encontraba en el exterior. Concretamente ha quemado unos 100 metros cuadrados de una pila de madera reciclada de unas dos hectáreas de extensión.

Los bomberos han procedido a su extinción junto con el personal de la empresa. Las tareas se han hecho durante toda la noche y los bomberos han dado por finalizado el servicio a las 06.30 horas de este miércoles.