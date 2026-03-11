La ampliación del Hospital de Tortosa mantiene todos los servicios asistenciales, pero pierde vestuarios y aparcamientos

El proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Tortosa Verge de la Cinta (HUTVC) se ha tenido que ajustar para conservar el sitjar del siglo XVI, descubierto con las obras del nuevo edificio. Con la reanudación de los trabajos en marcha, Salud, el ICS e Infraestructuras.cat han detallado que todo el programa asistencial previsto para el nuevo edificio se podrá mantener.

Estará el hospital de día, consultas, bloque quirúrgico, la zona de esterilización y la central técnica y un jardín terapéutico en el techo, pero la planta soterrada sólo mantendrá la nueva zona de farmacia y logística. No habrá nuevos vestuarios ni tampoco la ya descartada segunda planta soterrada para aparcamiento. Algunos espacios se reubican para minimizar las afectaciones a profesionales y usuarios.