La Comisión por la retirada de los símbolos franquistas pide levantar las cautelares para retirar el monumento de Tortosa

La Comisión por la retirada de los símbolos franquistas de Tortosa pide al Gobierno que inste en el Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Tarragona a dictar sentencia y a levantar las medidas cautelares para hacer efectiva la retirada del monumento franquista de la ciudad.

La entidad hace este pronunciamiento después de que el Tribunal Supremo haya rechazado los dos recursos de asociaciones de ultraderecha contrarias a la descatalogación del monolito franquista que hay al río Ebro. Después de las dos sentencias, sólo queda para resolver el recurso de COREMBE en que impugnó la concesión por parte del Ayuntamiento de Tortosa de la licencia de obra para la retirada del monumento.

La jueza decretó la paralización de las obras ya empezadas como medida cautelar y anunció que no dictaría sentencia sobre la licencia de obras hasta que el TSJC no se pronunciara sobre la descatalogación. Ahora, desde la Comisión por la retirada de los símbolos franquistas de Tortosa exigen que se levanten las medidas cautelares y se proceda a la retirada del monumento.