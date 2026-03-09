Una unidad portátil acuapónica del IRTA ayuda a integrar a personas con discapacidades en Tortosa

La primera unidad portátil acuapónica que ha puesto en marcha el IRTA en Cataluña se encuentra ya en funcionamiento en la Fundación Mercè Pla de Tortosa con el objetivo de integrar personas con discapacidades. El proyecto permite a una veintena de usuarios del centro ocupacional cuidar de un sistema que ayuda, a partir de la transformación como nutrientes de los excrementos de los peces (lisas en este caso) que se crían en un tanque, hacer crecer lechugas sin el uso del suelo.

El IRTA quiere fomentar con la iniciativa el conocimiento y la práctica de la producción acuícola y agrícola circulares. La instalación, que ha contado con financiación también del Grupo de Acción Local de Pesca (GALP) Mar del Ebro, es la primera que se puede desmontar y trasladar fácilmente.

La acuaponía, según ha remarcado el jefe del programa de acuicultura del IRTA, Enric Gisbert, es una técnica aplicada mundialmente en el sector primario. Se alimentan los peces para hacerles crecer y los excrementos que generan son transformados por bacterias en nutrientes útiles para hacer crecer las lechugas en un soporte encima de unos tanques con agua, sin el uso del suelo. "Es un sistema circular de producción de alimento, en la cual el residuo de un animal lo utiliza otro para crecer", ha apuntado a Gisbert.

Habitualmente, son emprendidas del sector primario las que utilizan estos sistemas con objetivos de "rendimiento y producción económica". En el caso de la primera unidad portátil del IRTA, los objetivos son diferentes. "Aquí la queremos utilizar para promover las capacidades de esta gente y diversificarlos hacia otras maneras de trabajar", ha indicado remarcando el carácter "innovador" de una iniciativa que quiere ir más allá de los cálculos empresariales.

Con una veintena de lisas criándose en un tanque, las primeras lechugas plantadas ya hace una semana han empezado a crecer. Cuando las hortalizas tengan la medida adecuada podrán ser consumidas –por los usuarios de todo el centro -unos 80- y sus familias. A pesar de tratarse de un equipamiento portátil, construido en el centro del IRTA de la Ràpita, desde donde se ha trasladado, la idea es que el equipamiento pueda permanecer en el centro el tiempo que la misma Fundación gestora considere.

Desmontable y trasladable

Eso es como un Lego: todo se monta y desmonta según queramos. Por lo tanto, es modular: puede estar aquí y, en un momento o la próxima semana, en un instituto de la Ràpita, Tarragona o Barcelona haciendo la misma función. Son instalaciones que tienen mucha flexibilidad, que poder ser aplicables y pueden funcionar en cualquier lugar y sólo hace falta un poco de buena instalación y mantenimiento, como se hará aquí", ha cerrado a Gisbert.

Para la Fundación Mercedes Pla, la presencia de la unidad portátil de acuaponía -para la cual se ha editado una guía de uso inclusiva específica- permite a los usuarios no sólo participar en las tareas de mantenimiento. También han tomado parte en la puesta en marcha del proyecto. "Para ellos es un crecimiento, es darles nuevas oportunidades de hacer cosas innovadoras, que no hacen habitualmente, y tener la producción", ha resumido la directora general de la entidad, Laura Beltran.

También el delegado del Gobierno en las Tierras del Ebro, Joan Castor Gonell, ha destacado la importancia de este proyecto colaborativo, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como de la integración de las "personas con capacidades especiales". En una línea similar, se ha pronunciado también el vocal del GALP Mar del Ebro, Gerardo Bonet, quien se ha felicitado de la vertiente social del proyecto al mismo tiempo que da visibilidad en el sector.