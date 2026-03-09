PATRIMONIO
La renovación integral del Parador de Tortosa empezará el año que viene
La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, reafirma que la inversión «nunca» se ha cuestionado
Las obras de renovación integral del Parador de Tortosa ya tienen calendario. La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha explicado que los próximos meses se solicitarán las licencias y se harán las licitaciones y el complejo hotelero cerrará en enero del año que viene para empezar los trabajos. Durarán dieciocho meses y se prevé que el Parador de Tortosa no reabra hasta el otoño de 2028.
Sánchez ha negado que haya un retraso del proyecto, y aún menos que «nunca» se haya cuestionado llevarlo a cabo. Asegura que la dilación de unos meses en el inicio de las obras se debe a la ampliación del proyecto inicial, que ha incorporado la reforma de cocinas y áreas de servicio. La inversión ha incrementado hasta los 15,7 MEUR, un 13,6% más de lo previsto.