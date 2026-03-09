El Ayuntamiento de Tortosa reorganiza el servicio de limpieza y crea equipos de mantenimiento que actuarán en los puntos conflictivos

El Ayuntamiento de Tortosa ha reorganizado el servicio de la limpieza vial y recogida de residuos de acuerdo con el concesionario Acciona. La primera medida que se aplicará es la creación de equipos de mantenimiento y limpieza intensiva, los cuales actuarán en torno a los contenedores, de papeleras y a los puntos más conflictivos, ya identificados.

Según han explicado desde el consistorio, cada día de la semana se activará un equipo que se distribuirá en tres áreas: Ferreries-Jesús-Reguers; Remolins-Bítem, y Temple-Sant Llàtzer. En el caso del casco antiguo, el sistema actual ya prevé una limpieza a fondo de cada sector. Aparte, el gobierno municipal ha anunciado la renovación de la imagen de los vehículos y de los contenedores y una campaña de concienciación y civismo.

«El gobierno municipal se ha fijado el objetivo de mejorar el servicio de limpieza vial y de recogida de residuos sólidos urbanos. Queremos arreglar y cuidar Tortosa, apelando también a la corresponsabilidad de la ciudadanía», ha afirmado la alcaldesa Mar Lleixà. Los miembros de los nuevos equipos son operarios que se suman a los que ya trabajan en el sistema de barrido manual y con máquinas. «Si hasta ahora estas tareas las hacían equipos diferentes, en diferentes momentos, ahora se abordará todo a la vez», ha añadido la alcaldesa.

Por otra parte, se han definido nuevos ejes e itinerarios de limpieza y recogida de basura. Se prevé marcar sobre el mapa los puntos por donde pasarán los nuevos equipos y si se detectan nuevas zonas conflictivas. «Así, quedarán registradas las partes donde ya se ha actuado y están limpias, y también las áreas que están pendientes», ha señalado Lleixà. Además, la alcaldesa ha explicado que se ha previsto un plan de choque de limpieza intensiva de islas de contenedores, que se iniciará en un par de semanas.

El Ayuntamiento y Acciona también han acordado la mejora de las instalaciones. De esta manera, en el centro de reciclaje municipal se reforzará el cierre con la instalación de una nueva valla. También se limpiará y se mejorará la gestión de entradas del mismo centro de reciclaje. En paralelo, se actuará en la base de los trabajadores para mejorar las condiciones laborales de los operarios. Finalmente, han acordado la renovación de la imagen del servicio. Así, se cambia la marca Estima Tortosa por Cuidem Tortosa.