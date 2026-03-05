Retenciones en la AP-7 entre l'Ametlla de Mar y el Perelló por un accidente con un herido leve

El accidente ha tenido lugar entre el Perell'ó y l'Ametlla de Mar.Google Maps

Un accidente entre un camión y un turismo entre l'Ametlla de Mar y el Perelló en la AP-7 provoca desde primera hora de la mañana retenciones en sentido Tarragona. Según el Servei Català de Trànsit (SCT) el choque ha tenido lugar a las 08.44 horas en el punto kilométrico 301,5.

Aquí un coche y un vehículo han chocado, quedando el coche invadiendo la calzada. El Sistema d'Emergències Mèdicas (SEM) han alcanzado una persona que ha resultado herida leve y ha sido traslada en un centro hospitalario.

Como consecuencia del choque hay un carril cortado a la circulación y hay congestiones en el tráfico entre estas dos poblaciones del Baix Ebre en sentido norte. En este punto también había un camión averiado, como complicación añadida.