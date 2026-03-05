Conducción temeraria en Tarragona: Dos conductores protagonizan maniobras peligrosas en la AP-7

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Un vídeo publicado en las redes por la cuenta @circuliperladreta muestra varias maniobras de conducción temeraria en la AP-7 a la altura de l'Aldea, en sentido sur. Las imágenes captan como dos turismos protagonizan una serie de adelantamientos arriesgados que generan una situación de peligro en la autopista.

A la grabación se ve como uno de los vehículos circula por el carril izquierdo después de adelantar el coche que graba la escena y se mantiene unos instantes. Acto seguido, otro turismo aparece por detrás haciendo ráfagas de luz y lo supera también por la izquierda antes de que se aparte.

El intercambio de adelantamientos sigue durando unos segundos, con los dos vehículos volviendo a superarse mutuamente. Las maniobras tienen lugar en un tramo con dos carriles por sentido y con límite de velocidad de 100 km/h entre Calafat y Amposta, hecho que incrementa el riesgo para el resto de usuarios de la vía.